سقوط حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي، نتائج مثيرة في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

استدل الستار على مواجهات الجولة الرابعة لدوري المجموعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث شهدت لقاءات بين عمالقة الأندية الأوروبية وأسفرت عن سقوط حامل اللقب والرقم القياسي.



وتجرع فريق باريس سان جيرمان الهزيمة الأول في حملة الدفاع عن اللقب، في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "حديقة الأمراء".

كما تجرع فريق ريال مدريد حامل الرقم القياسي، مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للبطولة، على يد مضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أنفيلد".

وفاز الثنائي الإنجليزي آرسنال وتوتنهام هوتسبير على كل من سلافيا براغ التشيكي (3-0)، وكوبنهاغن الدنماركي (4-0) على الترتيب.

وتغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بدوره على ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026):

سلافيا براغ (التشيك) – أرسنال (إنجلترا) – (0-3)

نابولي (إيطاليا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – (0-0)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - يونيون سانت جيلواز (بلجيكا) – (3-1)

بودو-جليمت (النرويج) – موناكو (فرنسا) – (0-1)

يوفنتوس (إيطاليا) - سبورتنج لشبونة (البرتغال) – (1-1)

ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (1-0)

أولمبياكوس (اليونان) – آيندهوفن (هولندا) – (1-1)

باريس سان جيرمان (فرنسا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) – (1-2)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – كوبنهاجن (الدنمارك) – (4-0).

