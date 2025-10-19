تعرضت لضغوط نفسية، أسرة تلميذة الدقهلية تروي تفاصيل سقوطها داخل مدرسة ميت مزاح (فيديو)

أجرت “فيتو” بثًا مباشرًا تحت عنوان: “تعرضت لضغوط نفسية.. أسرة تلميذة الدقهلية تروي تفاصيل سقوطها بمدرسة ميت مزاح بالدقهلية”، حيث تحدثت الأسرة عن ظروف الحادثة والتداعيات النفسية التي مرت بها التلميذة إثر الحادث.

وخلال البث، كشفت أسرة الطالبة زينب تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في المحافظة، مؤكدة تعرض التلميذة لضغوط نفسية كبيرة قبل وأثناء الحادث، وهو ما أثر على حالتها الصحية والنفسية.

كما تطرقت الأسرة إلى مطالبها بفتح تحقيق شفاف لضمان حقوق أبنائهم والحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس.

قال خال الطالبة إن ضغوطًا نفسية وتنمرًا هما السبب وراء حالة زينب، مشيرًا إلى وجود شكاوى متكررة من معظم الطالبات، مؤكّدًا أن هذه الوقائع تُشكّل توطئة لتوجيه تهمة الإهمال إلى المدرسة والمعلمين.

سقوط طالبة من الطابق الرابع أثناء اليوم الدراسي

وكانت مدرسة ميت مزاح للتعليم الأساسي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، شهدت واقعة مؤسفة، بعد سقوط طالبة من الطابق الرابع أثناء اليوم الدراسي، ما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر في العمود الفقري والحوض، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط طالبة من الطابق الرابع بمدرسة ميت مزاح للتعليم الأساسي بمركز المنصورة.

تفاصيل إصابة الطالبة

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، تبين أن الطالبة تُدعى زينب هاني محمد رمضان، تبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيمة بقرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة، وقد أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الطوارئ، أن حالة الطالبة شهدت تحسنًا ملحوظًا، وأنها ما زالت تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتها بشكل تام.

تحقيق في واقعة سقوط الطالبة

ومن جانبه، صرح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بأن سقوط الطالبة لم يكن مقصودًا، مؤكدًا أن الواقعة محل تحقيق من قِبل الإدارة التعليمية والجهات المختصة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وتستمر «فيتو» في متابعة القضية عن كثب، من خلال تغطيات ميدانية ومتابعات قانونية، لنقل كافة المستجدات للرأي العام.

