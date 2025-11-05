قرار جديد من النيابة بشأن طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية على حيازة جراج بالأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء أعدوها للتشاجر معا بسبب خلاف حول حيازة جراج بمنطقة الأميرية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.



خلافات حول حيازة جراج بالأميرية



رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن توعد أحد الأشخاص لآخرين بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء لخلافات حول حيازة جراج كائن بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 /9/ 2025 تلقي قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء "من بينهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو")، وطرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وفى وقت لاحق، تبين إعداد الطرفين أسلحة نارية وبيضاء لمعاودة التشاجر، وتم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - أسلحة بيضاء)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

