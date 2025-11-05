الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية على حيازة جراج بالأميرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء أعدوها للتشاجر معا بسبب خلاف حول حيازة جراج بمنطقة الأميرية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.


خلافات حول حيازة جراج بالأميرية
 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن توعد أحد الأشخاص لآخرين بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء لخلافات حول حيازة جراج كائن بمنطقة الأميرية بالقاهرة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 /9/ 2025 تلقي قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء "من بينهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو")، وطرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وفى وقت لاحق، تبين إعداد الطرفين أسلحة نارية وبيضاء لمعاودة التشاجر، وتم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - أسلحة بيضاء)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأميرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

مواد متعلقة

قوة إنفاذ ونزع سلاح حماس، تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن حكم غزة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالقليوبية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية