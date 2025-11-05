الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية تعلن رابط تسجيل الشركات والمستثمرين في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

تستضيف القاهرة يوم 10 و11 نوفمبر 2025 منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون

وبجسب بيان وزارة الخارجية يأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.

 آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عددًا من السادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلًا عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة، كما سيشهد المنتدى عددًا من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).

معرض للفرص الاستثمارية في مصر

من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2B) و(B2G)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر (وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، فضلًا عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للضيوف من دول مجلس التعاون تضم بصفة مبدئية: هيئة قناة السويس-المناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس-العاصمة الإدارة الجديدة- مدينة الدواء المصرية والمستشفيات الذكية المستدامة.
يمكن للشركات والمستثمرين المصريين والخليجيين الراغبين في المشاركة في المنتدى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني  ، أو مسح الـ QR.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي مجلس التعاون الاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون

مواد متعلقة

وزير الخارجية: ملتزمون باتفاقية السلام ما دام التزم بها الطرف الإسرائيلي (فيديو)

وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر وهذه رسالتنا لقائد ميليشيا الدعم السريع

وزير الخارجية: صبرنا نفد تجاه إثيوبيا ومصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين في غزة

وزير الخارجية: صياغة مشروع قرار لتحصين اتفاق شرم الشيخ أمام مجلس الأمن

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads