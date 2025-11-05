الخارجية تعلن رابط تسجيل الشركات والمستثمرين في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة

تستضيف القاهرة يوم 10 و11 نوفمبر 2025 منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون

وبجسب بيان وزارة الخارجية يأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.

آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عددًا من السادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلًا عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة، كما سيشهد المنتدى عددًا من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).

معرض للفرص الاستثمارية في مصر

من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2B) و(B2G)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر (وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، فضلًا عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للضيوف من دول مجلس التعاون تضم بصفة مبدئية: هيئة قناة السويس-المناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس-العاصمة الإدارة الجديدة- مدينة الدواء المصرية والمستشفيات الذكية المستدامة.

يمكن للشركات والمستثمرين المصريين والخليجيين الراغبين في المشاركة في المنتدى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني ، أو مسح الـ QR.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.