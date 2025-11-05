الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يحطم رقمه القياسي السابق لأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي

ترامب
ترامب

أصبح الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأطول في تاريخ البلاد.
 

وأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوما، من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019، وحدث أيضا خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل في وقت سابق في الموافقة على مشروع قانون لتوفير تمويل حكومي قصير الأجل بعد 14 محاولة.

وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في 1 أكتوبر، إلا أن الكونجرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من  الكونجرس عن العمل، نتيجة لعدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية القادمة.

ويشار إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الديمقراطيين والجمهوريين هي قضية  دعم الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية الميسرة، الذي صدر خلال رئاسة باراك أوباما.

ويصر الديمقراطيون على ضرورة تمديد الدعم المعزز واعتباره جزءا من محادثات إعادة فتح الحكومة لأن إنهاءه من شأنه أن يرفع التكاليف على ملايين الأمريكيين.

ومن جانبهم، يرى الجمهوريون أن تمديد الدعم يجب أن ينظر إليه بشكل منفصل، لا أن يستخدم كأداة ضغط في مفاوضات الميزانية. ولذلك، يطالبون بإعادة فتح الحكومة قبل بدء أي نقاشات تتعلق بإصلاح الرعاية الصحية.

وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. معتبرا أن موقف الديمقراطيين هو سبب أزمة الميزانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإغلاق الحكومي الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي السنة المالية الأمريكية الجديدة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads