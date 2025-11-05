ترامب يحطم رقمه القياسي السابق لأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي

أصبح الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأطول في تاريخ البلاد.



وأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوما، من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019، وحدث أيضا خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل في وقت سابق في الموافقة على مشروع قانون لتوفير تمويل حكومي قصير الأجل بعد 14 محاولة.

وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في 1 أكتوبر، إلا أن الكونجرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونجرس عن العمل، نتيجة لعدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية القادمة.

ويشار إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الديمقراطيين والجمهوريين هي قضية دعم الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية الميسرة، الذي صدر خلال رئاسة باراك أوباما.

ويصر الديمقراطيون على ضرورة تمديد الدعم المعزز واعتباره جزءا من محادثات إعادة فتح الحكومة لأن إنهاءه من شأنه أن يرفع التكاليف على ملايين الأمريكيين.

ومن جانبهم، يرى الجمهوريون أن تمديد الدعم يجب أن ينظر إليه بشكل منفصل، لا أن يستخدم كأداة ضغط في مفاوضات الميزانية. ولذلك، يطالبون بإعادة فتح الحكومة قبل بدء أي نقاشات تتعلق بإصلاح الرعاية الصحية.

وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. معتبرا أن موقف الديمقراطيين هو سبب أزمة الميزانية.

