دعوى قضائية تطالب إدارة ترامب بدفع استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية

طلب مدعون، اليوم الثلاثاء، من قاضٍ فيدرالي أمريكي إلزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع كامل استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) خلال فترة الإغلاق الحكومي، مؤكدين أن أي تقصير في الدفع يضر بالمواطنين المستفيدين من البرنامج.

قرار ترامب بشأن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية

ويأتي هذا الطلب بعد يوم من إعلان إدارة ترامب أنها ستدفع نصف تكاليف قسائم الطعام فقط لشهر نوفمبر، وهو ما اعتبره محامو المدعين مخالفة لأمر قضائي سابق صدر بشأن استمرار تقديم استحقاقات البرنامج.

وأوضح محامو المدعين للقاضي أن قرار الإدارة بدفع جزء فقط من الاستحقاقات من صندوق الطوارئ لا يتوافق مع أوامر المحكمة، ويؤثر على ملايين الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات.

دعم 42 مليون أمريكي

ويستفيد من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية حوالي 42 مليون أمريكي، الذين يعتمدون على قسائم الطعام لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأشار الخبراء إلى أن أي تقصير في صرف المستحقات قد يزيد من معاناة الأسر الأكثر هشاشة خلال فترة الإغلاق الحكومي.

