اليوم، انطلاق المؤتمر السنوي للقومي للأورام لمناقشة أحدث الابتكارات علاج السرطان

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، مؤتمره السنوي تحت عنوان:

"صوت واحد ورؤية واحدة لمستقبل بلا سرطان”، خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2025.

ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات الطبية الهامة، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأورام، وسيشارك فيه نخبة من أساتذة الأورام بمصر والعالم من حيث طرق التشخيص المبكر والعلاج الموجه والمناعي، بما يساهم في تحسين نتائج علاج هذا المرض الذي يورق كل المجتمع المصري بمختلف الأعمار.

وأكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن المؤتمر هذا العام يستهدف سد الفجوات البحثية والعلاجية في مجال الأورام، وفتح آفاق التعاون بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات، لبحث أحدث الابتكارات في التشخيص والعلاج والرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، مضيفًا أن جميع فعاليات المؤتمر معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)، مما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والتعليم الطبي المستمر للمشاركين به.

محاور المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام

وجاءت محاور المؤتمر كالتالي:

1. الوقاية أولًا: من خلال التوعية بالكشف المبكر والفحص الجيني كأداة استراتيجية لمكافحة السرطان وإبراز دور تلك الفحوصات في زيادة نسبة الشفاء، تقليل العبء العلاجي والمادى على المرضى والدولة

2. استعراض التطورات المعملية الحديثة والمستخدمة في تشخيص الأورام: والتحول من الفحص التقليدي إلى التشخيص الجزيئي والبيولوجي لوضع خطط علاجية مخصصة لكل مريض

3. كيفية تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان: ومناقشة كيفية تقديم رعاية شاملة لمرضي الأورام في مصر، عن طريق رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وفق المعايير العالمية مع عرض نماذج لبرامج الرعاية متعددة التخصصات

4. عرض أحدث الاتجاهات فى العلاجات المناعية والموجهة والجينية في مختلف أنواع الأورام مثل العلاج الجيني باستخدام الخلايا التائية المهجنة في أورام الدم (CAR-T cell therapy).

5. تسليط الضوء على التطبيقات الحديثة للعلاج الإشعاعي: لتحسين النتائج العلاجية وتقليل التأثيرات الجانبية لمرضى الأورام

6. تسليط الضوء على الصيدلة التمريضية والرعاية التثقيفية والدعم النفسي للمرضى.

7. عقد الجلسات المتخصصة التي تتناول العلاج التدعيمي كجزء لا يتجزأ من الخطة العلاجية الشاملة: مع تعزيز دور التغذية العلاجية والدعم النفسي والتثقيفي والرعاية التمريضية والصيدلية الإكلينيكية، بهدف تحسين جودة حياة مرضى الأورام خلال فترة العلاج وبعده

8. التركيز على الفئات الخاصة: أورام الأطفال والأورام النادرة والتحديات العلاجية مع عرض بروتوكولات علاجية حديثة لهذه الفئات

9. تبادل الخبرات البحثية مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالسرطان، وإجراء شراكات بحثية أبحاث علمية مشتركة مع الجامعات والجهات المعنية بالسرطان والمشتركة في المؤتمر مما سيكون له تأثير إيجابي من خلال تقديم خدمة طبية أفضل للمرضي.

10. العمل علي إنشاء قواعد بيانات وطنية لتتبع الأورام والاستجابة للعلاج.

11. وضع توصيات مشتركة وموحدة لتشخيص وعلاج الأورام بمختلف أماكن العلاج علي مستوي البلاد لتحقيق أعلي نسب الشفاء من المرض واستخدام الموارد المادية والبشرية علي الوجه الأمثل، وذلك بمشاركة الجامعات والجهات المشاركة في المؤتمر والمؤسسات الدولية المعنية بالسرطان علي مستوي العالم.

12. وضع خطة وطنية مدعومة بأدلة علمية لمواجهة السرطان عام 2030: من الرؤية إلى التطبيق باستخدام وإدخال أحدث تقنيات التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي لخدمة المريض مع الابتكارات المستقبلية في تشخيص وعلاج الأورام

13. استكمال عرض المشاريع والتطويرات الجديدة والتوسعات الجارى تنفيذها فى مستشفيات المعهد المختلفة ومدى مساهمتها فى تطوير القطاع الصحي فى مصر

14. ⁠استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي وإدارة المستشفيات.

