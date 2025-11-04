تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة (صور)

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السفير برونو أركي، المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية لتثبيت اتفاق انهاء الحرب وتعزيز المسار الإنساني والإغاثي في القطاع.

استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق تاريخي لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الاتفاق وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

كما أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

من جانبه، أعرب المبعوث الإيطالي عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في قيادة جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا حرص إيطاليا على المشاركة بفاعلية في جهود إعادة إعمار غزة ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.

