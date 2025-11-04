الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السفير برونو أركي، المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية لتثبيت اتفاق انهاء الحرب وتعزيز المسار الإنساني والإغاثي في القطاع.

استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق تاريخي لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الاتفاق وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

 

كما أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

من جانبه، أعرب المبعوث الإيطالي عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في قيادة جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا حرص إيطاليا على المشاركة بفاعلية في جهود إعادة إعمار غزة ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي السفير برونو أركي المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة غزة انهاء الحرب قمة شرم الشيخ للسلام اتفاق تاريخي خطة الرئيس الأمريكي إعادة الإعمار

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد ارتباط أمن مصر القومي بأمن البحر الأحمر وحوض النيل

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ترتيبات نشر قوات مصرية في الصومال وأزمة السودان

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره بجمهورية مالطا (صور)

وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع اليابان (صور)

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

تحذير من وباء جديد يهدد البشرية، علماء ألمانيا يرصدون ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش

إنبي يحتفي بأبطال السباحة عقب حصد المركز الثالث عالميا (صور)

وظائف حكومية جديدة.. «التنظيم والإدارة» يعلن عن تعيين 4000 شاب بهيئة الإسعاف

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads