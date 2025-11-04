وزير الخارجية: المتحف الكبير بوابة حضارية جديدة لمصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير شكل حدثًا استثنائيًا يليق بمصر وحضارتها العريقة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الذي جرى يوم السبت الماضي عكس ما تشهده الدولة من تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي شامل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر:"مصر قبل افتتاح المتحف شيء وبعده شيء آخر، دون مبالغة، الانطباعات التي وصلت من القادة والزعماء والوفود الأجنبية كانت مبهرة للغاية".

إشادة عالمية بالتنظيم والإبهار

وأوضح وزير الخارجية أن الاحتفالية حظيت بإشادة غير مسبوقة من الملوك والرؤساء والسفراء الأجانب، الذين أعربوا عن دهشتهم من مستوى التنظيم والإبهار الحضاري والفني، مؤكدين أن ما قدمته مصر يفوق التوقعات ويعبر عن عراقة التاريخ وروح العصر الحديث.

كلمة الرئيس السيسي ورسائل السلام

وأضاف عبد العاطي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح كانت معبرة وعميقة، حيث أكد أن الحضارة المصرية القديمة بُنيت على أسس من السلام والاستقرار، وأن بناء حضارة قوية لا يمكن أن يتم بدون أمن وتنمية.

وأشار إلى أن الرئيس جدد موقف مصر الثابت بأن لا حلول عسكرية للأزمات، بل سياسية فقط، مؤكدًا أن مصر اليوم تستعيد مكانتها المستحقة على الساحة الدولية.

مصر في موقعها الذي تستحقه تحت الشمس

وختم وزير الخارجية بالقول إن الافتتاح قدّم مصر الجديدة للعالم بصورة تليق بتاريخها وحاضرها، موضحًا أن الدولة أصبحت تمتلك رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأن المتحف المصري الكبير يمثل بوابة حضارية جديدة تعيد تموضع مصر عالميًا.

