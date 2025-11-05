ضياء السيد: سياسة جديدة في الأهلي لتجهيز عناصر واعدة في قطاع الناشئين

الأهلي، أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا في سياسة النادي الأهلي تجاه قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أهمية منح الفرصة للاعبين الصاعدين بعد تألق عدد منهم مؤخرًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "أهنئ منتخب مصر وأحمد الكأس على الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "الأهلي في حالة غير جيدة خلال آخر مباراتين، والنجوم الكبار مستواهم ليس الأفضل، لذلك هناك ردود فعل إيجابية على تألق حمزة عبدالكريم وبلال عطية مع منتخب الناشئين".

حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، فيتو

محمد عبد الله مستواه تطور كثيرًا

وتابع مدرب منتخب مصر السابق حديثه قائلًا: "اللاعب الصغير عندما يشارك مع الفريق الأول وزملاؤه الكبار ليسوا في أفضل حال، قد يتأثر سلبيًا ويحترق مبكرًا، محمد عبدالله حصل على أكثر من فرصة مع كولر وأصبح لاعبًا يعتمد عليه".

حمزة وبلال عطية يمتلكان موهبة كبيرة

وأكد ضياء السيد أن الثنائي حمزة وبلال يمتلكان موهبة كبيرة ويستحقان الدعم: "حمزة وبلال ثنائي جيد، ويجب الاعتماد عليهما في الفترة القادمة مع الأهلي، ومنحهما الفرصة الكاملة ليكونا الصف الثاني الجاهز للفريق الأول".

سياسة جديدة للأهلي في قطاع الناشئين

واختتم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الأهلي يسير نحو سياسة جديدة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز لاعبين للفريق الأول، بعكس الفترات الماضية. وجود سيد عبدالحفيظ سيحدث فارقًا كبيرًا في هذا الملف، كما أن ياسين منصور لديه خبرة في هذا المجال من خلال الأكاديميات ويؤمن بقدرات الناشئين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.