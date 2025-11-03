أيمن شوقي يمنح توروب روشتة عبور دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أكد أيمن شوقى نجم منتخب مصر والأهلي السابق صعوبة مجموعة الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف في تصريحات خاصة لفيتو: “الأهلي قادر على حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة ولكن مهم جدا أن تحقق الفوز على أرضك في المباريات الثلاث مع أهمية تحقيق الفوز في مباراة خارج الأرض من المباريات الثلاث المتبقية خارج الحدود”.

وأوضح أن توروب يحتاج إلى دعم ومساندة كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل عدم درايته بالكرة الأفريقية وأيضا اللعب في شمال إفريقيا وهنا يأتي دور الجهاز المعاون وتحديدا عادل مصطفى وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي.

وقال أيمن شوقي إن ترتيب مباريات الأهلي في رحلة دور المجموعات مهم جدا وسيكون عاملا محوريا في حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026



المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.