الأهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمهام الكرة رسميًا في اجتماعه اليوم

سيد عبد الحفيظ مع
سيد عبد الحفيظ مع الخطيب، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي: إن مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب، سيكلف اليوم في أولى اجتماعاته الرسمية سيد عبد الحفيظ عضو المجلس الجديد، بمهام وملفات خاصة في كرة القدم، حيث سيتم تنصيب عبد الحفيظ نائبا للمشرف العام على الكرة.  

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم للمشاركة في بطولة السوبر المصري المرتقبة يوم ٦ نوفمبر الحالي.

ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، حيث تغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية عشر ظهرا.  

وتعادل الأهلي أمس أمام المصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ١٣ من مباريات الدوري المصري الممتاز.  

