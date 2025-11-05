من توسعة الشوارع إلى دعم بالوعات الأمطار، 10 صور ترصد طفرة تطويرية بمدينة بورفؤاد

تشهد مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد خطة شاملة لتطوير ورصف ورفع كفاءة مناطق متعدده بها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة مشتركة من كلا من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير أعمال التطوير بمدينة بورفؤاد.

وتضمن الأعمال الجارية استمرار أعمال الرصف ووضع الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع المعتصم بالله بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وصولًا إلى شارع نور الإسلام ضمن مخطط تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني،بالتنسيق بين جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، ومجلس مدينة بورفؤاد.

ويمتد نطاق التطوير من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنا كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية.

واوضحت مدينة بورفؤاد في تصريحات صحفيه صادره عن مجلس المدينه أن اعمال التطوير تتضمن توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار

كما اعلن مجلس المدينه ايضا انه جاري إنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارا، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة والحفاظ على المسطحات الخضراء، وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير.

وعلى جانب متصل اعلن مجلس مدينه بورفؤاد عن استمرار أعمال التخطيط المروري لشارع عادل الجزار بدايه من شارع الجامعه حتي شارع ٢٣يوليو بمدينه بورفؤاد وشارع الجامعه من شارع بن خلدون حتي شارع عادل الجزار بمدينه بورفؤاد،بطول 280 مترًا، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية

وتشمل أعمال التطوير التخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، ودهان البردورات بما يخلق محورا مروريا على أعلى مستوى بالإضافة إلى توسعة الشارع ورفع كفاءة الإنارة العامة به،وتجميله بالأعمدة الديكورية الحديثة إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار وزيادة المسطحات الخضراء والحدائق على جانبي الطريق.

