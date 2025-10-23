رفع كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات الإنجاز في مشروعات وأعمال التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية المرافق والطرق بالمدينة.

كما تابع المهندس علاء عبد اللاه أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة) بمنطقة – D جنوب غرب المدينة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى المعايير الفنية.

وتابع رئيس الجهاز أعمال التنمية والنظافة العامة بالمنطقة الصناعية “٦ مليون”، موجّهًا بسرعة تنفيذ مرمّات الطرق باستخدام أسلوب القص بالمنشار بما يضمن تحسين المظهر العام ورفع جودة التنفيذ النهائية للطرق داخل المنطقة الصناعية، بما يتناسب مع أهميتها كأحد محاور النشاط الصناعي بالمدينة.

وتفقد مشروعات الطرق بمنطقة جنوب A6، حيث تم الوقوف على تنفيذ طبقة السن والأسفلت، ووجّه رئيس الجهاز الشركات المنفذة بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، لتحقيق التكامل بين أعمال المرافق والطرق وتحسين البيئة العمرانية بما يخدم القطاع الصناعي والاستثماري بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مستمر في متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنمية لضمان تنفيذها وفق الخطط الزمنية والمواصفات المعتمدة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مدن صناعية متكاملة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

