سوق العتبة المطور يخرج إلى النور.. 50 مليون جنيه تكلفة أعمال التطوير.. رفع كفاءة 3 شوارع بالمرحلة الأولى.. تحسين واجهات 105 محلات تجارية وتنفيذ شبكات المرافق.. و473 مستفيدا من المشروع (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.



حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أن مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالارتقاء بالمناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بلغت حوالى ٥٠ مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، وذلك بتمويل من وزارة التنمية المحلية، مشيدة بالدعم الذى قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وجهود محافظة القاهرة للانتهاء من هذا المشروع المهم.

مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزيرة التنمية المحلية عقب افتتاح رئيس الوزراء صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية وقيادات المحافظة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.

وشددت الدكتورة منال عوض على حرص الدولة المصرية على إعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مشروع تطوير سوق العتبة يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.

المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة شملت تطوير ثلاثة شوارع رئيسية هي شارع الجوهري ويوسف نجيب وامتداد بإجمالي أطوال ٣٢١ مترًا، مع مراعاة ترك ممر رئيسي بعرض ٤ أمتار لتيسير حركة سيارات الطوارئ والمشاة، كما تم تحسين واجهات ١٠٥ محلات تجارية، وترميم ورفع كفاءة ٤ عقارات ذات طراز معماري متميز، وتجديد ١١ عقارًا مطلًا على السوق.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بنسبة ١٠٠٪، وتشمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير بنسبة ١٠٠٪، والتي تضمنت رصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات مقاومة للحريق تسمح بالإضاءة الطبيعية، وإضاءة حديثة تبرز الطابع الجمالي للمكان، وتصميم واجهات ولافتات المحلات بخامات عالية الجودة مثل الكلادينج والسيمنت بورد، ودهان الأبواب، وتوريد الترابيزات المخصصة للباعة، وتركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لتعزيز الأمن والسلامة داخل السوق.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه خلال التنفيذ، تم التنسيق الكامل مع التجار وأصحاب المحلات وممثلي المستفيدين للوصول إلى تصميمات تراعي متطلباتهم وتوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان، حيث يستفيد من المشروع ٤٧٣ بائع، ليُعد سوق العتبة بعد تطويره نموذجًا حضاريًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعيد الحياة إلى أحد رموز القاهرة التجارية العريقة، ويجسد رؤية الدولة نحو مدن أكثر تنظيمًا وحضارية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تتابع مع محافظة القاهرة سير العمل فى المشروع بعد الانتهاء من التطوير وتسليم الباعة للترابيزات المخصصة لهم للعمل، كما سيتم دراسة بعض المقترحات الخاصة باستكمال مراحل التطوير لعدد من الشوارع الموجودة بالمنطقة.

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بدأت أعمال تسكين الباعة الذين تم حصرهم في سوق العتبة المطور الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية والبالغ عددهم ٤٧٣ بائعا.



وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.

