إبراهيم عبد الجواد: مدرب برتغالي يقود الزمالك بعد السوبر المصري

الزمالك، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اسم المدرب الأجنبي الأقرب لقيادة الفريق الأول بنادي الزمالك خلفا للبرتغالي يانيك فيريرا، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وأكد عبد الجواد خلال برنامجه على شاشة أون سبورت 1، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك أبلغ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه أنهى اتفاقه مع البرتغالي نونو ألميدا لتولى تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء بطولة السوبر المصري في الإمارات.

إستقدام نونو ألميدا مرهون بنتائج السوبر المصري

أشار إبراهيم عبد الجواد، أن مسئولو الزمالك استقروا على تجديد الثقة في المدرب المصري أحمد عبد الرؤوف والإبقاء عليه مديرا فنيا، حال نجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، أو المركز الثاني على أقل تقدير.

أما في حالة جاءت نتائج الزمالك في السوبر المصري غير مرضية لجماهير القلعة البيضاء، سيتم على الفور تعيين البرتغالي نونو ألميدا مديرا فنيا للفريق الأبيض 

جدير بالذكر أن البرتغالي نونو ألميدا سبق له قيادة فريق فاركو في الموسم الأول لصعوده للدوري الممتاز، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2022 لسوء النتائج.

