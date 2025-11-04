الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة شئون البيئة التوعوية بالمدارس

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود إدارة البيئة في نشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير طريق البلاچات ومنتجع الفيروز

بكاء وزغاريد، فرحة الفائزين في القرعة العلنية للحج بالإسماعيلية (صور)

تنظيم فعاليات بيئية لطالبات المدارس 

ونظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع قسم التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، فعاليات بيئية لطلبة مدرسة السلام الإعدادية بنات. 

أبرز محاور الفاعليات 

تضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها: ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وتناولت الندوة المحاور التالية: منها  تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء) وأسبابه وأضراره، تعريف تركيب غاز الأوزون وأهميته والغازات الدفيئة وأضرارها،  وتسليط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي وتغير المناخ، والتعريف بمفهوم البصمة الكربونية، و التعريف بتركيب الماء وأضرار التلوث البلاستيكي، ودور إدارة شئون البيئة في حماية البيئة. 

بالاضافة إلى الحديث عن كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال أربع قواعد (ترشيد وتشجير وتدوير وتوعية).  

كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديوهات توضيحية.

تلا ذلك عرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دور الأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية تجاه قضايا الاستدامة لدى النشء.

وتطرقت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إلى الدور الحيوي لإدارة شئون البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة إدارة البيئة لنشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام. 

