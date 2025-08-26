منتخب مصر للناشئين 2009 يتعادل مع شباب زد وديًا

منتخب مواليد 2009، استهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي أمام فريق زد مواليد 2007 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على أحد الملاعب بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

شهدت المباراة تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للمنتخبات الوطنية وعصام الحضري المشرف على حراس مرمي المنتخبات الوطنية.

منتخب 2009 يواجه شباب الداخلية

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 غدًا الخميس المواجهة الودية الثانية أمام فريق الداخلية مواليد 2007 ضمن سلسلة المواجهات الودية التي حددها الجهاز الفني في معسكره التدريبي المغلق الذي سينتهي بمواجهتي السعودية وديًا في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، عبد الستار صبري مدربًا عامًا، كريم أيمن مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، شادي الشريف مديرًا اداريًا، محمد أكمل طبيبًا للفريق، شادي الجيلاني محللًا للأداء، وجيه حسن عامل مهمات.

