الأربعاء 05 نوفمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول

صلاح
صلاح

دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا، سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وكاد ليفربول يسجل الهدف الأول عن طريق سوبوسلاي ولكن تعملق كورتوا حارس ريال مدريد ومنه من التسجيل.

واستمرت محاولات الريدز ولكن واصل كورتوا تألقه ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

First image shows multiple football players on a green field during a match, with one player in white Real Madrid jersey number 10 holding the ball, pursued by a player in red Liverpool jersey number 38, another Liverpool player in red jersey number 11 nearby, and a bearded player in white jersey in the background, stadium crowd visible. Second image depicts a player in red Liverpool jersey number 10 with beard kicking a white UEFA Champions League ball high in the air, leg extended, other players in red and white jerseys on the field, stadium stands with fans and banners in the background.
First image shows a Real Madrid player in white kit tackling a Bayern Munich player in red kit near the goal area with the goalkeeper in green gloves positioned behind, crowd in background, soccer ball on the grass field. Second image depicts Liverpool player in red kit jumping to head the ball while a Real Madrid player in white kit reaches for it, stadium stands with spectators visible.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.


خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.


خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.


خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.
 

الصورة

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط:أردا جولر، أوريلين تشواميني، كامافينجا

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

 

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين والهزيمة في مباراة.


ويخوض ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا  بهدفين دون رد، بعد سلسلة من الهزائم، ويحتل المركز الثالث في الترتيب.

 

فيما يدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام الريدز بعدما حقق انتصار كبير على فالنسيا برباعية دون رد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 30 نقطة.

 

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد 


انطلقت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

