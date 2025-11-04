الصحفيين: استمرار تسجيل عضوية رابطة محرري البيئة حتى 13 نوفمبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار تسجيل طلبات الانضمام لعضوية رابطة “محرري البيئة”، وذلك وفقًا لشروط العضوية، اعتبارًا من يوم الخميس 6 نوفمبر وحتى الخميس 13 نوفمبر 2025.

رابطة محرري البيئة

وأوضحت النقابة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات الرابطة، على أن يُشترط للتقدم إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص المتقدم في ملف البيئة، بالإضافة إلى أرشيف حديث يثبت ممارسته لهذا التخصص.

تُقدَّم الطلبات إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مبنى النقابة.

الشعب والروابط داخل نقابة الصحفيين

تضم نقابة الصحفيين عددًا من الشُعب والروابط المتخصصة، تهدف إلى تنظيم عمل الزملاء في مختلف التخصصات الصحفية، وتقديم خدمات مهنية وتدريبية، فضلًا عن التنسيق مع النقابة في القضايا التي تخص كل مجال.



أولًا: الشُعب المهنية

الشُعب هي كيانات نقابية رئيسية داخل النقابة، يتم تشكيلها بقرارات من مجلس النقابة، وتضم الصحفيين وفقًا لتخصصاتهم الأساسية. ومن أبرزها:

شعبة المحررين البرلمانيين

شعبة المحررين الاقتصاديين

شعبة المحررين الفنيين والثقافيين

شعبة المحررين الرياضيين

شعبة المصورين

وتتولى كل شعبة تمثيل أعضائها أمام مجلس النقابة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات متخصصة، والمشاركة في تطوير الأداء المهني في مجالها.

ثانيًا: الروابط المهنية

الروابط تختلف عن الشعب في أنها تجمع الزملاء المتخصصين في ملفات أو موضوعات محددة، وغالبًا ما تُنشأ بقرار من لجنة الروابط والشعب بالنقابة، بعد استيفاء عدد من الشروط.

من أبرز الروابط التي تم الإعلان عنها مؤخرًا:

رابطة محرري البيئة

رابطة محرري الشؤون الخارجية

رابطة محرري الطاقة

رابطة محرري التعليم والبحث العلمي

رابطة محرري الصحة





