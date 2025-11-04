الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفيين: استمرار تسجيل عضوية رابطة محرري البيئة حتى 13 نوفمبر

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار تسجيل طلبات الانضمام لعضوية رابطة “محرري البيئة”، وذلك وفقًا لشروط العضوية، اعتبارًا من يوم الخميس 6 نوفمبر وحتى الخميس 13 نوفمبر 2025.

رابطة محرري البيئة 

وأوضحت النقابة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات الرابطة، على أن يُشترط للتقدم إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص المتقدم في ملف البيئة، بالإضافة إلى أرشيف حديث يثبت ممارسته لهذا التخصص.

تُقدَّم الطلبات إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مبنى النقابة.

الشعب والروابط داخل نقابة الصحفيين

تضم نقابة الصحفيين عددًا من الشُعب والروابط المتخصصة، تهدف إلى تنظيم عمل الزملاء في مختلف التخصصات الصحفية، وتقديم خدمات مهنية وتدريبية، فضلًا عن التنسيق مع النقابة في القضايا التي تخص كل مجال.


 أولًا: الشُعب المهنية

الشُعب هي كيانات نقابية رئيسية داخل النقابة، يتم تشكيلها بقرارات من مجلس النقابة، وتضم الصحفيين وفقًا لتخصصاتهم الأساسية. ومن أبرزها:

شعبة المحررين البرلمانيين

شعبة المحررين الاقتصاديين

شعبة المحررين الفنيين والثقافيين

شعبة المحررين الرياضيين

شعبة المصورين 

وتتولى كل شعبة تمثيل أعضائها أمام مجلس النقابة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات متخصصة، والمشاركة في تطوير الأداء المهني في مجالها.

ثانيًا: الروابط المهنية

الروابط تختلف عن الشعب في أنها تجمع الزملاء المتخصصين في ملفات أو موضوعات محددة، وغالبًا ما تُنشأ بقرار من لجنة الروابط والشعب بالنقابة، بعد استيفاء عدد من الشروط.

من أبرز الروابط التي تم الإعلان عنها مؤخرًا:

رابطة محرري البيئة 

رابطة محرري الشؤون الخارجية 

رابطة محرري الطاقة 

رابطة محرري التعليم والبحث العلمي 

رابطة محرري الصحة


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الش عب والروابط بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

استطلاع لـ CNBC: أسعار المحروقات ترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

التعادل السلبي يسيطر على أول 15 دقيقة من مباراة ليفربول وريال مدريد

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

تعادل إيجابي بين المقاولون وسموحة في الشوط الأول بالدوري

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية