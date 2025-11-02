استمرار تسجيل الانضمام لعضوية “رابطة محرري الشئون الخارجية” حتى 11 نوفمبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية “رابطة محرري الشئون الخارجية”، وذلك وفقًا لشروط العضوية المعتمدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.



ومن المقرر أن تُعلن النقابة لاحقًا عن موعد إجراء انتخابات الشعبة، مع التأكيد على ضرورة تقديم خطاب موقّع من رئيس التحرير يفيد بتخصص الصحفي في ملف الشئون الخارجية، إلى جانب أرشيف حديث لأعماله الصحفية.



تُقدَّم طلبات الانضمام إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مقر النقابة.

