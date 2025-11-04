الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل تريلا وعربة كارو بقرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت قوة من وحدة المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن التصادم أسفر عن وفاة شخصين في الحال وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقلت الجثتان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

