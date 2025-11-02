المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بالأميرية (صور)

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل شقة سكنية في مساكن السعودية بمنطقة الأميرية، أن النيران التهمت جميع محتويات الشقة، مرجحة أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق.



وأضافت المعاينة أن النيران اندلعت داخل شقة بالطابق الثامن، وشرفة الشقة التي تعلوها بالطابق العاشر، وكذا خروج ألسنة لهب من شرفة شقة الطابق التاسع، بعقار مكون من (١١) طابقا.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

إخماد حريق شقة سكنية بالأميرية

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الأميرية دون وقوع أي إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة بالأميرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن السعودية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة بالأميرية، فيتو

حريق شقة بالأميرية، فيتو

حريق شقة بالأميرية، فيتو

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

