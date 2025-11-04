التضامن تشارك في فعالية لمناقشة "الاقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي"

شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الدولي رفيع المستوى بعنوان "المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وألقى عبد الموجود كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية.

وناقش الحدث استكشاف كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في دمج الفئات الهشة ضمن الإقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي والوظائف اللائقة وتبادل الخبرات وبناء سياسات مبتكرة تعزز الاقتصاد التضامني الرقمي وتدعم الانتقال نحو اقتصاد اكثر عدالة وشمولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.