الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تشارك في فعالية لمناقشة "الاقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي"

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الدولي رفيع المستوى بعنوان "المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وألقى عبد الموجود  كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية.

وناقش الحدث استكشاف كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في دمج الفئات الهشة ضمن الإقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي والوظائف اللائقة وتبادل الخبرات وبناء سياسات مبتكرة تعزز الاقتصاد التضامني الرقمي وتدعم الانتقال نحو اقتصاد اكثر عدالة وشمولا.

الجريدة الرسمية