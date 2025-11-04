مايا مرسي تلتقي وزيرة التعاون الدولي القطرية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من مجالات التعاون المشتركة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التعاون بين الجانبين في في مجال المنتجات الحرفية والتراثية والتمكين الاقتصادي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر على نجاح افتتاح فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مشيدة بتنوع الجلسات داخل فعاليات المؤتمر.

هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت في جلسة تحت عنوان "حماية الأسر في الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

