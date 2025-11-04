الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت في جلسة تحت عنوان "حماية الأسر في الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية"، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

