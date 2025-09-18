الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم

ترامب وستارمر، فيتو
ترامب وستارمر، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، سننهي حربي غزة وأوكرانيا وسننسق مع الكونجرس بشأن ذلك.

الحرب في غزة قد تستمر لعقود

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني اليوم الخميس، “أريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن، والحرب في غزة قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهائها الآن”.

وأضاف ترامب، أن الوضع في غزة من القضايا القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر.

وتابع:  ورثنا أسوأ تضخم في تاريخنا عبر حقبة بايدن وعدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن  العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم.

 

لقاء ترامب ورئيس الوزراء البريطاني 

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات ركزت على الشئون العالمية بدلًا من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرًا غير مسبوق لرئيس أمريكي.

وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أمريكية في بريطانيا تبلغ قيمتها 205 مليارات دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى غزة أوكرانيا الكونجرس الحرب في غزة

مواد متعلقة

موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

45 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة

ترامب: أمريكا وحدها تستطيع فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى

ترامب: الحرب في غزة قد تستمر لعقود

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

محافظ القاهرة يستقبل حفيدة الشيخ محمد رفعت، ويؤكد: لا مساس بمقبرته

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads