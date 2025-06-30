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خارج الحدود

البيت الأبيض يهاجم زهران ممداني المرشح لعمدة نيويورك: شيوعي داعم لحماس ومعادٍ للسامية

كارولين ليفيت، فيتو
كارولين ليفيت، فيتو

اتهمت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، السياسي المسلم الأمريكي زهران ممداني، المرشح المحتمل لمنصب عمدة نيويورك، بأنه "شيوعي معادٍ للسامية، وداعم لحركة حماس، ويسعى للقضاء على إسرائيل والجمهوريين".

 

تصريحات تثير الجدل في الأوساط السياسية
 

وأشارت كارولين، في تصريحاتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلى أن زهران ممداني يمثل خطرًا سياسيًا وأيديولوجيًا على المبادئ التي تقوم عليها الولايات المتحدة، متهمة إياه بتبني خطاب متطرف يدعو إلى الكراهية والعنف.

 

من هو زهران ممداني؟
 

زهران ممداني هو عضو ديمقراطي تقدمي في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، معروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، وقد أثار الجدل مؤخرًا بسبب تصريحاته الداعمة لغزة وانتقاداته لإسرائيل.

 

قضية تفتح باب الانقسام الحزبي
 

تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامًا سياسيًا حادًا حول الحرب في غزة، وسط تصاعد الخطاب السياسي المتبادل بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الدعم لإسرائيل وحقوق الفلسطينيين

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