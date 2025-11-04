الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يهدد بوقف تمويل نيويورك حال فوز "زهران ممداني" بمنصب عمدة المدينة

زهران ممداني وترامب،
زهران ممداني وترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقدِّم تمويلًا فدراليًّا لمدينة نيويورك إلا بالحد الأدنى المطلوب في حال فوز المرشح ذي التوجهات اليسارية زهران ممداني برئاسة بلدية المدينة.


وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، فمن غير المرجح أن أقدّم أموالًا فدرالية إلى مدينتي الأولى الحبيبة سوى بالحد الأدنى المطلوب، لأن هذه المدينة العظيمة سابقًا لن تملك أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء بقيادة شيوعي! بل ستزداد سوءًا، ولا أريد بصفتي رئيسًا أن أرسل أموالًا جيدة بعد أموال سيئة. واجبي أن أدير البلاد، وقناعتي الراسخة أن مدينة نيويورك ستتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة في حال فوز ممداني".

وأضاف ترامب: "يجب أن نتذكر أيضًا أن التصويت لكيرتس سلوى (الذي يبدو أفضل من دون القبعة!) هو تصويت لـممداني. سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فلا خيار أمامكم سوى التصويت له، وآمل أن يؤدي عملًا رائعًا. فهو قادر على ذلك، أما ممداني فليس كذلك!".
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة بلدية نيويورك في الرابع من نوفمبر.

وكان ممداني قد أعلن في أواخر يونيو فوزه في الانتخابات التمهيدية بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، مقابل أكثر من 36% لكومو، مما يجعله في طريقه ليصبح أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ مدينة نيويورك.


وحال فوزه، سيصبح ممداني، أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك، مما يجعله رمزًا للتنوع في المدينة التي تعد واحدة من أكثر المدن تنوعًا في العالم.

