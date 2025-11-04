جوتيريش: إسرائيل اضطرت لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل اضطرت اضطرارًا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وشدد جوتيريش خلال تصريحات تليفزيونية، على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعلي ومستدام يمثل خطوة ضرورية لحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لاستئناف المسار السياسي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف كافة لضمان الالتزام باتفاق غزة وعدم خرقه.

إسرائيل تضع العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية

وانتقد الأمين العام استمرار إسرائيل في وضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، رغم الحاجة الماسة للإغاثة الغذائية والطبية.

وأوضح أن التقارير الأممية تؤكد أن المعابر لا تزال تشهد قيودًا صارمة وتأخيرات متعمدة، ما يعوق تدفق المساعدات ويزيد من معاناة المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لضمان فتح المعابر دون قيود.

دعوات دولية لتثبيت الهدنة وإطلاق مفاوضات سلام

وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة تتابع التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان تثبيت الهدنة الهشة ومنع عودة التصعيد، مؤكدًا أن الطريق نحو السلام الدائم يمر عبر إنهاء الاحتلال وإطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى حل الدولتين.

