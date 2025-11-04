أول تعليق من رئيس كولومبيا على اقتراح تولي رئاسة غزة

تلقى الرئيس الكولومبى، جوستافو بيترو، عرضا طريفا من أحد الشبكات التليفزيونية التى أجرت مقابلة معه، قائلة له: “إذا أجرينا انتخابات فى غزة، ستكون أنت رئيسها؟”.

الذهاب إلى غزة قد يكون سيناريو مثيرًا للاهتمام

ونقلت صحيفة التيمبو قول بيترو الذي لم يتمالك نفسه من الضحك، وأجاب ممازحًا: “يبدو أنهم يريدون إخراجي من أمريكا، والذهاب إلى غزة قد يكون سيناريو مثيرًا للاهتمام، لم أفكر في ذلك من قبل، ولكنى أود زيارة غزة يومًا ما، إذا تمكنت من ذلك”.

وخلال المقابلة، أكد الرئيس الكولومبي عزمه إرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى غزة عبر المستشفى العسكري الكولومبي، مع التركيز على توفير أطراف صناعية للأطفال المتضررين من الحرب.

منح الجنسية الكولومبية لأحد الناجين من غزة

كما أعلن أنه سيمنح وسام صليب بوياكا لعدد من الناجين من الحرب في غزة، إضافة إلى منح الجنسية الكولومبية لأحدهم، في خطوة رمزية تؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

