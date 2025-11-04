الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من رئيس كولومبيا على اقتراح تولي رئاسة غزة

الرئيس الكولومبى،
الرئيس الكولومبى، جوستافو بيترو

تلقى الرئيس الكولومبى، جوستافو بيترو، عرضا طريفا من أحد الشبكات التليفزيونية التى أجرت مقابلة معه، قائلة له: “إذا أجرينا انتخابات فى غزة، ستكون أنت رئيسها؟”.

الذهاب إلى غزة قد يكون سيناريو مثيرًا للاهتمام

ونقلت صحيفة التيمبو  قول بيترو الذي لم يتمالك نفسه من الضحك، وأجاب ممازحًا: “يبدو أنهم يريدون إخراجي من أمريكا، والذهاب إلى غزة قد يكون سيناريو مثيرًا للاهتمام، لم أفكر في ذلك من قبل، ولكنى أود زيارة غزة يومًا ما، إذا تمكنت من ذلك”.

وخلال المقابلة، أكد الرئيس الكولومبي عزمه إرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى غزة عبر المستشفى العسكري الكولومبي، مع التركيز على توفير أطراف صناعية للأطفال المتضررين من الحرب.

منح الجنسية الكولومبية لأحد الناجين من غزة

كما أعلن أنه سيمنح وسام صليب بوياكا لعدد من الناجين من الحرب في غزة، إضافة إلى منح الجنسية الكولومبية لأحدهم، في خطوة رمزية تؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الكولومبي غزة نتخابات فى غزة جوستافو بيترو الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

شهيد وجريح برصاص الاحتلال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية مع مستشار الأمن القومي البريطاني بشأن غزة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة (صور)

الأكثر قراءة

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

كأس العالم للناشئين، هايتي يحرز هدفه الأول بمرمى منتخب مصر

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحرز الهدف الثالث في مرمى هايتي

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads