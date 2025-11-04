شهيد وجريح برصاص الاحتلال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر ظهر اليوم الثلاثاء، بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين، شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 240، والإصابات 600، فيما جرى انتشال 510 جثامين.

أصوات انفجارات في بلدة طمون جنوب طوباس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، وحاصرت منزلين، كما سمعت أصوات انفجارات في البلدة، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في أجواء البلدة.

