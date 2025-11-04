الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ضغوط أمريكية على إسرائيل للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة

غزة، فيتو
قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول  غزة الآن بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبدأت واشنطن في هذا الطلب في وقت سابق من العام الحالي، وقال ترامب نفسه للصحفيين، ردًا على سؤال في أغسطس الماضي، إنه يود رؤية الصحفيين الأجانب يُسمح لهم بدخول غزة، مع إشارته إلى أن الوضع هناك ليس آمنًا.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن هناك أجزاء من غزة أكثر خطورة من غيرها، وإنه مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، جددت إدارة ترامب طلبها بمنح الصحفيين حق الوصول إلى غزة، مع الاعتراف بأن هذه المسألة ليست أولوية قصوى لواشنطن.

وفي 23 أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الدولة مهلة 30 يومًا أخرى لتقديم تحديث لموقفها بشأن الدخول المستقل للصحفيين إلى قطاع غزة، ردًا على التماس قدمته جمعية الصحافة الأجنبية يطالب بمثل هذا الدخول.

وتم تقديم الالتماس في عام 2024، وردت الدولة على ذلك في يونيو من العام الجاري.

وخلال جلسة قصيرة في 23 أكتوبر الماضي، أشار القضاة الثلاثة الذين ترأسوا الجلسة إلى أن الظروف في غزة قد تغيرت جذريًّا منذ أن قدمت الدولة ردها، بسبب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من ذلك الشهر، مشيرين إلى وجود كثير من المخاطر الأمنية. 

