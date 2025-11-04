إمام عاشور يشارك في جزء من مران الأهلي (صور)

انتظم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في جزء من تدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس التهاب الكبد الوبائي A.

وبدأ النادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس الى الإمارات استعدادًا للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء بعد غد الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري في نظامها الذي يضم أربعة فرق.

