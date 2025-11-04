الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
السوبر المصري، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا غدًا

الأهلي وسيراميكا

يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، في الرابعة والنصف مساء غدٍ بتوقيت الإمارات باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين. 

ويحضر المؤتمر الصحفي من الأهلي ييس توروب المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق، للحديث عن المباراة. 

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء بعد غد الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري في نظامها الذي يضم أربعة فرق. 

وبدأ فريق الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث خاض مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا للبطولة.

