إجراء قرعة حج الداخلية في مسرح مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراء قرعة الحج الخاصة بمديرية أمن الإسماعيلية، في مسرح مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، وذلك ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ/2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.
 

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير طريق البلاچات ومنتجع الفيروز

تنفيذ إزالة لـ 95 حالة تعد بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)

 

وشهد مراسم القرعة كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف. 

 

الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ
 
وقال مصدر أمني: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الشفافية الكاملة في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج الموسم المقبل.
 

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج

 يمكن للمتقدمين حضور فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.
 

 

