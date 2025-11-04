وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ومهندس حرب العراق

توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وهو الأبرز في العصر الحديث والمهندس الرئيسي والمساهم الاكبر في قيادة الولايات المتحدة إلى حرب العراق بناء على افتراضات خاطئة.

وأصدرت عائلة تشينى بيانًا رسميًا أكدت وفاته عن عمر يناهز 84 عامًا وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

مناصب بارزة في الإدارة الأمريكية

وشغل تشيني خلال مسيرته السياسية الطويلة مناصب بارزة في الإدارة الأمريكية، أبرزها نائب الرئيس في عهد جورج بوش الابن ووزير الدفاع في عهد والده جورج بوش الأب.

صقور المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن

ويعد تشيني واحدًا من أبرز مهندسي حرب العراق عام 2003، ضمن مجموعة عرفت حينها بصقور المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن. ولعب دورًا محوريًا في الدفع نحو غزو العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

