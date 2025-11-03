الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان تمتد لـ 9 أشهر

نقل موقع العربية عن مصادر قولها: إن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ صحفيين أن واشنطن قدمت مقترح هدنة بالسودان.

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان

وأضافت المصادر، أن مسعد بولس أكد وجود أمل في التوصل لاتفاق لوقف النار بالسودان، مشيرة إلى أن الجيش والدعم السريع يدرسان بنود الهدنة

وأكد بولس أن الجيش والدعم السريع رحبا مبدئيا بمقترح الهدنة، موضحا أن المفاوضات بين إدارة ترامب والجيش والدعم تتم بشكل منفصل.



ونفى مسعد بولس وجود أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجيش والدعم، وأبلغ صحفيين أن مقترح الهدنة بالسودان قد يمتد لـ3 أشهر أو لـ9.



