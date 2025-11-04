الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية: أتربة عالقة تؤثر على الرؤية في القاهرة الكبرى والصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وتسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

مع وجود بعض الأتربة العالقة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا.

طقس خريفي معتدل

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية