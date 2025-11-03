الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطقس الآن، غطاء سحابي على القاهرة الكبرى وفرص لسقوط الأمطار

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو

الطقس الآن، تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية "الأسكندرية، العلمين،مطروح" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس اليوم الأحد

مع استمرار وجود الغطاء السحابي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد قد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين  حيث يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية