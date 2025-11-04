اختطاف سفينة إيرانية على يد مجهولين قبالة سواحل الصومال

ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة كانت ترفع العلم الإيراني يُعتقد أنها تعرضت للاحتجاز على يد مجموعة مجهولة من الأشخاص على بُعد نحو 332 ميلًا بحريًا قبالة سواحل الصومال.

التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تصريحات الإثنين: إن التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن ما دامت واشنطن تواصل دعمها لإسرائيل، وتحتفظ بوجودها العسكري وتتدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط.

استمرار العمليات العسكرية في غزة

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تصريحات خامنئي، التي شدد فيها على أن سياسات الولايات المتحدة تمثل العقبة الأساسية أمام أي شكل من أشكال التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الانتقادات الإيرانية للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في غزة.

