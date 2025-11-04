الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اختطاف سفينة إيرانية على يد مجهولين قبالة سواحل الصومال

سفينة إيرانية، فيتو
سفينة إيرانية، فيتو

ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة كانت ترفع العلم الإيراني يُعتقد أنها تعرضت للاحتجاز على يد مجموعة مجهولة من الأشخاص على بُعد نحو 332 ميلًا بحريًا قبالة سواحل الصومال.

التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تصريحات الإثنين: إن التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن ما دامت واشنطن تواصل دعمها لإسرائيل، وتحتفظ بوجودها العسكري وتتدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط.

استمرار العمليات العسكرية في غزة

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تصريحات خامنئي، التي شدد فيها على أن سياسات الولايات المتحدة تمثل العقبة الأساسية أمام أي شكل من أشكال التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الانتقادات الإيرانية للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الأمن البحري البريطانية أمبري العلم الايرانى سواحل الصومال سفينة كانت ترفع العلم الإيراني

مواد متعلقة

إيران تنفي نقل أي رسالة أمريكية خلال زيارة نائب وزير خارجيتها إلى عمان

إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا

الوكالة الدولية الذرية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads