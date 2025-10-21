الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

دفاع هانيبال القذافي يتقدم بطلب لإلغاء كفالة الـ11 مليون دولار

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن جهة الدفاع عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تقدمت بطلب إلغاء كفالة الـ11 مليون دولار لاخلاء سبيله أو تخفيضها. وإزالة اسم هانيبال من الممنوعين من السفر.

وقدم دفاع هانيبال القذافي بهذا الطلب أمام المحقق العدلي في قضية تغييب الصدر، وبحسب المعلومات، فإن "هذه الخطوة اتت اعتراضا على ما يعتبره فريق الدفاع إقرارا ضمنيا بأن موكلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر، وهو ما ينفيه القذافي الابن بشكل قاطع".


وأكدت مصادر أن "الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديدا على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل".

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم النائب أشرف ريفي ووفدا يضم منسقة الفريق القانوني لهنيبال القذافي إيناس حراق، والمحامي الفرنسي الأساسي للقذافي لوران بايون والمحامي شربل خوري.

يذكر أن المحقق العدلي اللبناني قد قرر في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

