بكفالة 11 مليون دولار ومنعه من السفر، القضاء اللبناني يخلي سبيل هانيبال القذافي

وافق المحقق العدلي في لبنان، على إخلاء هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، ومنعه من السفر، وجاء ذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.

وبحسب الوكالة، فقد اعتبر النائب اللبناني أشرف ريفي أن "القرار بإخلاء سبيل هانيبال القذافي هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، حسب قوله.

ورأى أنه "على القضاء أن يطلقه فورًا وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفيًا وغير مبرر".

وأضاف أشرف ريفي: "لهنيبال القذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدأت في وقت سابق، في بيروت، اليوم الجمعة، "جلسة استجواب هانيبال القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين.

وكان رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال في وقت سابق، إن قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي".

وكان وكيل هانيبال القذافي قد تقدم، منتصف شهر أغسطس الماضي، بمذكرة طلب فيها إخلاء سبيل نجل الزعيم الليبي الراحل الموقوف منذ 2015.

ويواجه هانيبال اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من معمر القذافي.

