تحولت إلى كابوس، كيف طارد شبح القذافي ساركوزي في ليلته الأولى بالسجن؟ (فيديو)

خارج الحدود

لم تمر سوى ساعات قليلة على دخول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سجن "لا سانتيه" في باريس، حتى تحولت ليلته الأولى إلى كابوسٍ كامل، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل أظهر أحد السجناء وهو يصرخ من خلف القضبان قائلًا: "ساركوزي هنا.. في الزنزانة الانفرادية.. هننتقم للقذافي! أعد المليارات يا ساركو”.

إطلاق إنذار أمني في السجن

التهديدات كانت كفيلة بإطلاق إنذار أمني في السجن، ودفع وزارة الداخلية الفرنسية إلى نقل ضابطين من وحدة حماية الشخصيات المهمة ليقيما في الزنزانة المجاورة لحماية ساركوزي على مدار الساعة.

 

 حكم بالسجن خمس سنوات على ساركوزي 

ساركوزي صاحب الـ (70 عامًا) بدأ  الأسبوع الجاري تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته في قضية تلقي أموال من نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

قالت مصادر فرنسية إن الرئيس الأسبق قضى ليلة مخيفة، وإن مكالمة هاتفية مع زوجته كارلا بروني كانت أول ما أعاد له هدوءه.

وفيما اعتبرها البعض “لحظة للتاريخ”، كتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “حتى بعد موته.. القذافي لسه بيحاسبهم بنفسه”.

