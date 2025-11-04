الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بزفتى

شهدت قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب داخل إحدى الترع المجاورة للطريق ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة على طريق قرية ميت الحارون بزفتى ووجود عدد من المصابين والمتوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى انتشال الجثامين والمصابين ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب انقلاب السيارة فيما تم التحفظ على السائق لحين انتهاء التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

