محافظات

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وأخرى "ملاكي" على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة.

المصابون يقيمون بمناطق النوبارية، القليوبية، كفر الدوار، أبو المطامير

​تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث التصادم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، و​تم نقلهم، وعددهم 11 شخصًا من أعمار مختلفة إلى مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

​وتبين أن المصابين يقيمون بعدة مناطق، هي: النوبارية، القليوبية، كفر الدوار، أبو المطامير، ودمنهور.

و​تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

ننشر أسماء ضحايا الحادث 

وتنشر "فيتو" أسماء المصابين، وهم: يوسف إمام أبو النصر إمام، 19 عاما، مقيم بالنوبارية، محمد سيد جابر محمد، 25 عاما، مقيم بالقليوبية، وعصام ياسر كمال الشرقاوي، 18 عاما، مقيم بالقليوبية، رجب عبد المجيد عيسى البيلي، 53 عاما، مقيم بكفر الدوار، وعلاء محمد عبد المقصود عثمان، 49 عاما، مقيم بأبو المطامير، محمود رضا زهير عبد الفتاح، 23 عاما، مقيم بأبو المطامير، ومبروك حامد محمد عز العرب، 77 عاما، مقيم بأبو المطامير، وحامد مبروك حامد محمد، 50 عاما، مقيم بأبو المطامير، وسعد عبد الكريم محمد عبد العال 57 عاما، مقيم بأبو المطامير، ومحمود محمد عيد زين، 45 عاما، مقيم بدمنهور، وعشري عبد الوهاب راغب السيد، 77 عاما، مقيم بأبو المطامير.

الجريدة الرسمية