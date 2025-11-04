الأهلي يفحص بن رمضان قبل مرانه الأول في الإمارات

يخضع محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم في الإمارات للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل إصابته في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر، من القاهرة إلى الإمارات.

