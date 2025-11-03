حسن مصطفى يتحدث عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد حسن مصطفى نجم منتخب مصر والأهلي السابق، صعوبة مجموعة الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وأضاف حسن مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": جميع المباريات أصبحت صعبة، وكل الأندية تسعى لتجاوز مرحلة المجموعات، فضلا عن شراسة المنافسة في البطولة الأفريقية المواسم الأخيرة.

وأوضح أن تواجد الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري يعني اللعب في المغرب والجزائر، وهي أمور تصعب من مهمة الأهلي، ولكن الأخير لديه من الخبرات ما يمنحه فرصة حجز تحدي تذكرتي التأهل إلى الدور التالي.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي

