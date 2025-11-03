قبل ظهوره في رحلة الإمارات، حكاية 81 يوما ابتعد خلالها إمام عاشور عن الأهلي

عاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم إلى الظهور رفقة بعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لخوض السوبر المصري بعد غياب استمر 81 يوما ابتعد خلالها اللاعب تماما عن التواجد رفقة الفريق، منذ إعلان إصابته بفيروس A (التهاب الكبد الوبائي أ)، حيث كان آخر ظهور للاعب يوم 14 أغسطس الماضي في مباراة إنبي في بطولة الدوري.

تعافى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من فيروس A، الذي أصابه في سبتمبر 2025، وكان قد خضع لبروتكول علاج خاص وأجرى العديد من الفحوصات الطبية قبل تعافيه وتحسن حالة الكبد، ومن ثم عودته من جديد الي التدريبات بشكل منفرد على الصعيد البدني؛ تمهيدًا لعودته تدريجيا الي التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

وغادرت بعثة الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم للمشاركة في بطولة السوبر المصري المرتقبة يوم 6 نوفمبر الحالي.

يترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، حيث تغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهرا.

وتعادل الأهلي أمس أمام المصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 19 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الإسماعيلي 10 نقاط

18- الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط





