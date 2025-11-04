الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
السوبر المصري، موعد مران الأهلي الأول بالإمارات استعدادا لمواجهة سيراميكا

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة. 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر، من القاهرة الي الإمارات. 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

الجريدة الرسمية